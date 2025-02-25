KurseKategorien
Währungen / ITRN
Zurück zum Aktien

ITRN: Ituran Location and Control Ltd

36.36 USD 0.83 (2.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITRN hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.51 bis zu einem Hoch von 36.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ituran Location and Control Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITRN News

Tagesspanne
35.51 36.37
Jahresspanne
25.86 45.43
Vorheriger Schlusskurs
35.53
Eröffnung
35.66
Bid
36.36
Ask
36.66
Tief
35.51
Hoch
36.37
Volumen
238
Tagesänderung
2.34%
Monatsänderung
10.65%
6-Monatsänderung
1.17%
Jahresänderung
37.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K