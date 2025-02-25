Währungen / ITRN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ITRN: Ituran Location and Control Ltd
36.36 USD 0.83 (2.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITRN hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.51 bis zu einem Hoch von 36.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ituran Location and Control Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITRN News
- Ituran Stock: Telematics Compounder Facing Country Concentration Risks (NASDAQ:ITRN)
- Ituran Stock: Not As Cheap As Before, But Still Offers A Few Merits (NASDAQ:ITRN)
- Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ituran Reports Record Q2 Revenue
- Ituran (ITRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ituran Q2 2025 miss on EPS, stock falls
- Ituran earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Ituran Stock: Valuation Is Still Cheap. (NASDAQ:ITRN)
- BMW Motorrad partners with Ituran for motorcycle telematics in Brazil
- Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Ituran (ITRN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD Announces Dividend Distribution of $10 Million Declared for the First Quarter of 2025
- Ituran earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- ITURAN PRESENTS FIRST QUARTER 2025 RESULTS
- Ituran Announces New OEM Agreement with Stellantis in South America
- Ituran: Still Undervalued While Compounding With A 5% Dividend Yield (NASDAQ:ITRN)
- APi Group Stock Sees Improved Relative Price Strength
- Karooooo: An Underestimated Company With A Rare Financial Profile
- Ituran: Big Data Is Its Growth Engine. (NASDAQ:ITRN)
- Ituran: Correction Continues With Strong Momentum (NASDAQ:ITRN)
- Buying The Dip (With These 6 Stocks) During Market Uncertainty
- Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top 10 Beaten Down Tech Stocks For 2025
- 6 Best Stocks to Buy: Navigate Market Turbulence Ahead
Tagesspanne
35.51 36.37
Jahresspanne
25.86 45.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.53
- Eröffnung
- 35.66
- Bid
- 36.36
- Ask
- 36.66
- Tief
- 35.51
- Hoch
- 36.37
- Volumen
- 238
- Tagesänderung
- 2.34%
- Monatsänderung
- 10.65%
- 6-Monatsänderung
- 1.17%
- Jahresänderung
- 37.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K