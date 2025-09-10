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ILF: iShares Latin America 40 ETF

34.52 USD 0.11 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ILF за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.41, а максимальная — 34.65.

Следите за динамикой iShares Latin America 40 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ILF сегодня?

iShares Latin America 40 ETF (ILF) сегодня оценивается на уровне 34.52. Инструмент торгуется в пределах 34.41 - 34.65, вчерашнее закрытие составило 34.63, а торговый объем достиг 1661. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ILF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Latin America 40 ETF?

iShares Latin America 40 ETF в настоящее время оценивается в 34.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.48% и USD. Отслеживайте движения ILF на графике в реальном времени.

Как купить акции ILF?

Вы можете купить акции iShares Latin America 40 ETF (ILF) по текущей цене 34.52. Ордера обычно размещаются около 34.52 или 34.82, тогда как 1661 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ILF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ILF?

Инвестирование в iShares Latin America 40 ETF предполагает учет годового диапазона 26.58 - 38.44 и текущей цены 34.52. Многие сравнивают -2.43% и -3.49% перед размещением ордеров на 34.52 или 34.82. Изучайте ежедневные изменения цены ILF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Latin America 40 ETF?

Самая высокая цена iShares Latin America 40 ETF (ILF) за последний год составила 38.44. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 38.44, сравнение с 34.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Latin America 40 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Latin America 40 ETF?

Самая низкая цена iShares Latin America 40 ETF (ILF) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 34.52 и 26.58 - 38.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ILF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ILF?

В прошлом iShares Latin America 40 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.63 и 29.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.41 34.65
Годовой диапазон
26.58 38.44
Предыдущее закрытие
34.63
Open
34.58
Bid
34.52
Ask
34.82
Low
34.41
High
34.65
Объем
1.661 K
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
-2.43%
6-месячное изменение
-3.49%
Годовое изменение
29.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%