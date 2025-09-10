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ILF: iShares Latin America 40 ETF
Курс ILF за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.41, а максимальная — 34.65.
Следите за динамикой iShares Latin America 40 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ILF сегодня?
iShares Latin America 40 ETF (ILF) сегодня оценивается на уровне 34.52. Инструмент торгуется в пределах 34.41 - 34.65, вчерашнее закрытие составило 34.63, а торговый объем достиг 1661. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ILF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Latin America 40 ETF?
iShares Latin America 40 ETF в настоящее время оценивается в 34.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.48% и USD. Отслеживайте движения ILF на графике в реальном времени.
Как купить акции ILF?
Вы можете купить акции iShares Latin America 40 ETF (ILF) по текущей цене 34.52. Ордера обычно размещаются около 34.52 или 34.82, тогда как 1661 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ILF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ILF?
Инвестирование в iShares Latin America 40 ETF предполагает учет годового диапазона 26.58 - 38.44 и текущей цены 34.52. Многие сравнивают -2.43% и -3.49% перед размещением ордеров на 34.52 или 34.82. Изучайте ежедневные изменения цены ILF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Latin America 40 ETF?
Самая высокая цена iShares Latin America 40 ETF (ILF) за последний год составила 38.44. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 38.44, сравнение с 34.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Latin America 40 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Latin America 40 ETF?
Самая низкая цена iShares Latin America 40 ETF (ILF) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 34.52 и 26.58 - 38.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ILF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ILF?
В прошлом iShares Latin America 40 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.63 и 29.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.63
- Open
- 34.58
- Bid
- 34.52
- Ask
- 34.82
- Low
- 34.41
- High
- 34.65
- Объем
- 1.661 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -2.43%
- 6-месячное изменение
- -3.49%
- Годовое изменение
- 29.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%