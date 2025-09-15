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ILF: 拉美国家40 ETF-iShares S&P

33.76 USD 0.76 (2.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ILF汇率已更改-2.20%。当日，交易品种以低点33.67和高点34.54进行交易。

关注拉美国家40 ETF-iShares S&P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ILF新闻

常见问题解答

ILF股票今天的价格是多少？

拉美国家40 ETF-iShares S&P股票今天的定价为33.76。它在33.67 - 34.54范围内交易，昨天的收盘价为34.52，交易量达到2810。ILF的实时价格图表显示了这些更新。

拉美国家40 ETF-iShares S&P股票是否支付股息？

拉美国家40 ETF-iShares S&P目前的价值为33.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.63%和USD。实时查看图表以跟踪ILF走势。

如何购买ILF股票？

您可以以33.76的当前价格购买拉美国家40 ETF-iShares S&P股票。订单通常设置在33.76或34.06附近，而2810和-2.14%显示市场活动。立即关注ILF的实时图表更新。

如何投资ILF股票？

投资拉美国家40 ETF-iShares S&P需要考虑年度范围26.58 - 38.44和当前价格33.76。许多人在以33.76或34.06下订单之前，会比较-4.58%和。实时查看ILF价格图表，了解每日变化。

拉美国家40 ETF-iShares S&P股票的最高价格是多少？

在过去一年中，拉美国家40 ETF-iShares S&P的最高价格是38.44。在26.58 - 38.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪拉美国家40 ETF-iShares S&P的绩效。

拉美国家40 ETF-iShares S&P股票的最低价格是多少？

拉美国家40 ETF-iShares S&P（ILF）的最低价格为26.58。将其与当前的33.76和26.58 - 38.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ILF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ILF股票是什么时候拆分的？

拉美国家40 ETF-iShares S&P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.52和26.63%中可见。

日范围
33.67 34.54
年范围
26.58 38.44
前一天收盘价
34.52
开盘价
34.50
卖价
33.76
买价
34.06
最低价
33.67
最高价
34.54
交易量
2.810 K
日变化
-2.20%
月变化
-4.58%
6个月变化
-5.62%
年变化
26.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%