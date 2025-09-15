ILF: 拉美国家40 ETF-iShares S&P
今日ILF汇率已更改-2.20%。当日，交易品种以低点33.67和高点34.54进行交易。
关注拉美国家40 ETF-iShares S&P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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- H4
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- W1
- MN
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常见问题解答
ILF股票今天的价格是多少？
拉美国家40 ETF-iShares S&P股票今天的定价为33.76。它在33.67 - 34.54范围内交易，昨天的收盘价为34.52，交易量达到2810。ILF的实时价格图表显示了这些更新。
拉美国家40 ETF-iShares S&P股票是否支付股息？
拉美国家40 ETF-iShares S&P目前的价值为33.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.63%和USD。实时查看图表以跟踪ILF走势。
如何购买ILF股票？
您可以以33.76的当前价格购买拉美国家40 ETF-iShares S&P股票。订单通常设置在33.76或34.06附近，而2810和-2.14%显示市场活动。立即关注ILF的实时图表更新。
如何投资ILF股票？
投资拉美国家40 ETF-iShares S&P需要考虑年度范围26.58 - 38.44和当前价格33.76。许多人在以33.76或34.06下订单之前，会比较-4.58%和。实时查看ILF价格图表，了解每日变化。
拉美国家40 ETF-iShares S&P股票的最高价格是多少？
在过去一年中，拉美国家40 ETF-iShares S&P的最高价格是38.44。在26.58 - 38.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪拉美国家40 ETF-iShares S&P的绩效。
拉美国家40 ETF-iShares S&P股票的最低价格是多少？
拉美国家40 ETF-iShares S&P（ILF）的最低价格为26.58。将其与当前的33.76和26.58 - 38.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ILF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ILF股票是什么时候拆分的？
拉美国家40 ETF-iShares S&P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.52和26.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.52
- 开盘价
- 34.50
- 卖价
- 33.76
- 买价
- 34.06
- 最低价
- 33.67
- 最高价
- 34.54
- 交易量
- 2.810 K
- 日变化
- -2.20%
- 月变化
- -4.58%
- 6个月变化
- -5.62%
- 年变化
- 26.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%