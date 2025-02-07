Валюты / IFS
IFS: Intercorp Financial Services Inc
41.43 USD 0.11 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IFS за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.08, а максимальная — 41.95.
Следите за динамикой Intercorp Financial Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.08 41.95
Годовой диапазон
25.45 42.20
- Предыдущее закрытие
- 41.54
- Open
- 41.61
- Bid
- 41.43
- Ask
- 41.73
- Low
- 41.08
- High
- 41.95
- Объем
- 571
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 6.04%
- 6-месячное изменение
- 24.27%
- Годовое изменение
- 60.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.