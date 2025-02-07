Währungen / IFS
IFS: Intercorp Financial Services Inc
39.41 USD 2.18 (5.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IFS hat sich für heute um -5.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.39 bis zu einem Hoch von 41.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intercorp Financial Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.39 41.89
Jahresspanne
25.45 42.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.59
- Eröffnung
- 41.56
- Bid
- 39.41
- Ask
- 39.71
- Tief
- 39.39
- Hoch
- 41.89
- Volumen
- 635
- Tagesänderung
- -5.24%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- 18.21%
- Jahresänderung
- 52.40%
