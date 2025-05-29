Валюты / ICU
ICU: SeaStar Medical Holding Corporation
0.89 USD 0.05 (5.95%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICU за сегодня изменился на 5.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.84, а максимальная — 0.89.
Следите за динамикой SeaStar Medical Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ICU
- SeaStar Medical replaces CFO, appoints interim financial officers
- Earnings call transcript: SeaStar Medical Q2 2025 sees revenue rise, net loss narrows
- SeaStar Medical reaches 60% enrollment milestone in AKI trial
- SeaStar Medical raises $4.4 million in registered direct offering
- SeaStar Medical reports positive early results from pediatric AKI therapy
- Texas children’s hospital joins QUELIMMUNE therapy users for rare AKI
- SeaStar Medical raises $4 million in at-market offering
- SeaStar Medical's QUELIMMUNE Wins Prestigious Award From The National Kidney Foundation, Former Winners Include Names Like Janssen, Merck and Otsuka - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), SeaStar Medical Holding (NASDAQ:ICU)
- SeaStar Medical shareholders approve director elections and equity plan changes
- Medical Holding Corporation regains Nasdaq compliance
- EXECUTIVE INTERVIEW: SeaStar CMO And Pediatric Specialist Talk About Promising Therapy To Treat Pediatric AKI
- SeaStar’s QUELIMMUNE Can Cut Pediatric Sepsis Deaths In Half
- Neuman John buys SeaStar Medical (ICU) shares worth $14,396
- SeaStar's QUELIMMUNE Can Cut Pediatric Sepsis Deaths In Half - SeaStar Medical Holding (NASDAQ:ICU)
- EXECUTIVE INTERVIEW: SeaStar CMO And Pediatric Specialist Talk About Promising Therapy To Treat Pediatric AKI - SeaStar Medical Holding (NASDAQ:ICU)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/26/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Rises Sharply; Torrid Holdings Shares Plunge - Torrid Holdings (NYSE:CURV), Allot (NASDAQ:ALLT)
- SeaStar Medical completes transactions to regain Nasdaq compliance
- SeaStar Medical Announces Two Feature Stories on QUELIMMUNE Adoption and Patient Testimonial of Life-Saving Therapy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- SeaStar Medical stock plunges after pricing million public offering
- SeaStar Medical prices $4 million public offering at $0.65 per share
- DoD awards $2 million grant for burn treatment research to AREVA
- SeaStar Q1 Results: QUELIMMUNE Sales Up Fourfold Sequentially, Company Now Targeting Adult Market
Дневной диапазон
0.84 0.89
Годовой диапазон
0.31 4.37
- Предыдущее закрытие
- 0.84
- Open
- 0.84
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.84
- High
- 0.89
- Объем
- 728
- Дневное изменение
- 5.95%
- Месячное изменение
- -4.30%
- 6-месячное изменение
- -45.40%
- Годовое изменение
- -78.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.