ICCC: ImmuCell Corporation
5.90 USD 0.05 (0.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICCC за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.59, а максимальная — 5.90.
Следите за динамикой ImmuCell Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ICCC
- FONAR's Stock Advances 5% in Three Months: Key Trends Ahead
- ImmuCell Swings to Q2 Profit on Strong Sales, Shares Still Slide
- ImmuCell Corporation (ICCC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ImmuCell Q2 Profit Jumps as Margins Rise
- Earnings call transcript: ImmuCell Q2 2025 sees strong sales growth, stock dips
- ImmuCell ICCC Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ImmuCell Posts 18% Gain in Q2
- ImmuCell refinances debt with lower interest rate, extends maturity
- ImmuCell Upgraded to Outperform on Sales Surge & FDA Upside
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Oracle, Shell, Fossil and ImmuCell
- Top Research Reports for Alphabet, Oracle & Shell
- ImmuCell reports 18% sales growth in Q2 2025
- ImmuCell Corp CEO announces retirement plans, search for successor
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Immucell director Bryan Gathagan acquires $6,320 in shares
- ImmuCell to Hold Virtual-Only Annual Meeting of Stockholders
- ImmuCell stock soars to 52-week high, touches $7 mark
- ImmuCell stock soars to 52-week high, touches $5.97
- ImmuCell Q2 2025 slides: sales momentum continues as Re-Tain awaits FDA approval
- ImmuCell Announces Unaudited Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
Дневной диапазон
5.59 5.90
Годовой диапазон
3.38 7.60
- Предыдущее закрытие
- 5.95
- Open
- 5.59
- Bid
- 5.90
- Ask
- 6.20
- Low
- 5.59
- High
- 5.90
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -6.20%
- 6-месячное изменение
- 16.14%
- Годовое изменение
- 61.20%
