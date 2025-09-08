КотировкиРазделы
IBKR: Interactive Brokers Group Inc - Class A

62.48 USD 0.23 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IBKR за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.58, а максимальная — 62.69.

Следите за динамикой Interactive Brokers Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
61.58 62.69
Годовой диапазон
49.30 236.51
Предыдущее закрытие
62.25
Open
62.25
Bid
62.48
Ask
62.78
Low
61.58
High
62.69
Объем
11.193 K
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
1.92%
6-месячное изменение
-62.26%
Годовое изменение
-54.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.