IBKR: Interactive Brokers Group Inc - Class A
62.48 USD 0.23 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBKR за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.58, а максимальная — 62.69.
Следите за динамикой Interactive Brokers Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
61.58 62.69
Годовой диапазон
49.30 236.51
- Предыдущее закрытие
- 62.25
- Open
- 62.25
- Bid
- 62.48
- Ask
- 62.78
- Low
- 61.58
- High
- 62.69
- Объем
- 11.193 K
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 1.92%
- 6-месячное изменение
- -62.26%
- Годовое изменение
- -54.99%
