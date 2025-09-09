CotationsSections
Devises / IBKR
Retour à Actions

IBKR: Interactive Brokers Group Inc - Class A

65.03 USD 0.11 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IBKR a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.15 et à un maximum de 65.47.

Suivez la dynamique Interactive Brokers Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBKR Nouvelles

IBKR on the Community Forum

Range quotidien
64.15 65.47
Range Annuel
49.30 236.51
Clôture Précédente
64.92
Ouverture
65.44
Bid
65.03
Ask
65.33
Plus Bas
64.15
Plus Haut
65.47
Volume
11.547 K
Changement quotidien
0.17%
Changement Mensuel
6.08%
Changement à 6 Mois
-60.72%
Changement Annuel
-53.15%
20 septembre, samedi