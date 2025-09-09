Devises / IBKR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IBKR: Interactive Brokers Group Inc - Class A
65.03 USD 0.11 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IBKR a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.15 et à un maximum de 65.47.
Suivez la dynamique Interactive Brokers Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBKR Nouvelles
- Robinhood Stock, Other Financials Near Buy Points As This Industry Outperforms
- Wall Street Analysts Think Interactive Brokers (IBKR) Is a Good Investment: Is It?
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- These 3 Stock-Split Stocks Are Absolutely Crushing the Benchmark S&P 500 This Year
- Schwab's Client Assets Up 15.3% Y/Y in August 2025: What's Driving It?
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- HOOD Platform Assets Cross $300B Mark: A Catalyst for Top-Line Growth?
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- What it was like at Robinhood’s Hood Summit: DJs, go-karts and invite-only parties for active traders
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Coinbase Trading Above 200-Day SMA: Is it Time to Add the Stock?
- Should You Buy IBKR Stock Despite Its Premium Valuation?
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- The Zacks Analyst Blog Highlights Hasbro, Robinhood Markets, Interactive Brokers, Celsius and Medpace
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- 5 Non-Tech Nasdaq Stocks to Buy That Helped the Index Surge in 2025
- Interactive Brokers: Advanced Tools, Limited Catalysts (NASDAQ:IBKR)
- HOOD Unveils Copy Trading Platform Robinhood Social at Annual Summit
- The Zacks Analyst Blog Highlights Robinhood Markets, Interactive Brokers, NVIDIA, Cipher Mining and Riot Platforms
- Buy 3 Momentum Anomaly Stocks as Markets Peak Despite Job Woes
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, According to Analysts – 9/9/2025 - TipRanks.com
IBKR on the Community Forum
Range quotidien
64.15 65.47
Range Annuel
49.30 236.51
- Clôture Précédente
- 64.92
- Ouverture
- 65.44
- Bid
- 65.03
- Ask
- 65.33
- Plus Bas
- 64.15
- Plus Haut
- 65.47
- Volume
- 11.547 K
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- 6.08%
- Changement à 6 Mois
- -60.72%
- Changement Annuel
- -53.15%
20 septembre, samedi