IBKR: Interactive Brokers Group Inc - Class A
62.34 USD 0.14 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IBKR de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.26, mientras que el máximo ha alcanzado 63.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Interactive Brokers Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
61.26 63.08
Rango anual
49.30 236.51
- Cierres anteriores
- 62.48
- Open
- 62.52
- Bid
- 62.34
- Ask
- 62.64
- Low
- 61.26
- High
- 63.08
- Volumen
- 16.173 K
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- 1.70%
- Cambio a 6 meses
- -62.35%
- Cambio anual
- -55.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B