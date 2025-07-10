КотировкиРазделы
HP: Helmerich & Payne Inc

21.78 USD 0.84 (4.01%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HP за сегодня изменился на 4.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.91, а максимальная — 21.87.

Новости HP

Дневной диапазон
20.91 21.87
Годовой диапазон
14.65 37.46
Предыдущее закрытие
20.94
Open
21.07
Bid
21.78
Ask
22.08
Low
20.91
High
21.87
Объем
1.789 K
Дневное изменение
4.01%
Месячное изменение
4.01%
6-месячное изменение
-16.04%
Годовое изменение
-28.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.