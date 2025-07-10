Валюты / HP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HP: Helmerich & Payne Inc
21.78 USD 0.84 (4.01%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HP за сегодня изменился на 4.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.91, а максимальная — 21.87.
Следите за динамикой Helmerich & Payne Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HP
- Zacks Industry Outlook Highlights Transocean, Helmerich & Payne and Precision Drilling
- What Makes These 3 Oil & Gas Drilling Stocks Worth Watching?
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Dell shares slip premarket after surprise resignation of CFO Yvonne McGill
- Dell stock price target raised to $155 from $145 at UBS on AI momentum
- Dell lifts annual forecasts on AI server sales boom
- UBS raises HP stock price target to $29 on solid PC demand
- Trading Day: Nvidia beats but shares retreat
- Here's Why Investors Should Hold Onto Nabors Stock for Now
- Transocean Stock Plunges 43% in a Year: Time to Hold or Sell?
- Helmerich & Payne stock price target raised to $27 by TD Cowen
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Helmerich & Payne, Inc. (HP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Helmerich & Payne Q3 2025 sees earnings beat, stock surges
- Helmerich & Payne Q3 2025 slides: Strong margins amid debt reduction focus
- Helmerich & Payne (HP) Q3 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Helmerich & Payne (HP) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Noble Corporation PLC (NE) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Transocean (RIG) Reports Break-Even Earnings for Q2
- These 2 Dividend Stocks Are So Cheap, It's Almost Embarrassing
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Delivering High-Dividend Yields - Enterprise Prods Partners (NYSE:EPD), Helmerich & Payne (NYSE:HP)
- Earnings Preview: Helmerich & Payne (HP) Q3 Earnings Expected to Decline
- My Favorite Place To Buy Stocks - And It's Not Even Close
- Helmerich & Payne: Growth Prospects Are Still Rosy Despite The Challenges
Дневной диапазон
20.91 21.87
Годовой диапазон
14.65 37.46
- Предыдущее закрытие
- 20.94
- Open
- 21.07
- Bid
- 21.78
- Ask
- 22.08
- Low
- 20.91
- High
- 21.87
- Объем
- 1.789 K
- Дневное изменение
- 4.01%
- Месячное изменение
- 4.01%
- 6-месячное изменение
- -16.04%
- Годовое изменение
- -28.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.