시세섹션
통화 / HP
주식로 돌아가기

HP: Helmerich & Payne Inc

20.54 USD 0.70 (3.30%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HP 환율이 오늘 -3.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.32이고 고가는 21.14이었습니다.

Helmerich & Payne Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HP News

일일 변동 비율
20.32 21.14
년간 변동
14.65 37.46
이전 종가
21.24
시가
21.12
Bid
20.54
Ask
20.84
저가
20.32
고가
21.14
볼륨
2.226 K
일일 변동
-3.30%
월 변동
-1.91%
6개월 변동
-20.82%
년간 변동율
-32.21%
20 9월, 토요일