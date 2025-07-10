통화 / HP
HP: Helmerich & Payne Inc
20.54 USD 0.70 (3.30%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HP 환율이 오늘 -3.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.32이고 고가는 21.14이었습니다.
Helmerich & Payne Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HP News
일일 변동 비율
20.32 21.14
년간 변동
14.65 37.46
- 이전 종가
- 21.24
- 시가
- 21.12
- Bid
- 20.54
- Ask
- 20.84
- 저가
- 20.32
- 고가
- 21.14
- 볼륨
- 2.226 K
- 일일 변동
- -3.30%
- 월 변동
- -1.91%
- 6개월 변동
- -20.82%
- 년간 변동율
- -32.21%
20 9월, 토요일