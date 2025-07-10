货币 / HP
HP: Helmerich & Payne Inc
21.30 USD 0.48 (2.20%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HP汇率已更改-2.20%。当日，交易品种以低点21.27和高点21.81进行交易。
关注Helmerich & Payne Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
21.27 21.81
年范围
14.65 37.46
- 前一天收盘价
- 21.78
- 开盘价
- 21.69
- 卖价
- 21.30
- 买价
- 21.60
- 最低价
- 21.27
- 最高价
- 21.81
- 交易量
- 471
- 日变化
- -2.20%
- 月变化
- 1.72%
- 6个月变化
- -17.89%
- 年变化
- -29.70%
