HP: Helmerich & Payne Inc
21.24 USD 0.36 (1.72%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HP hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.78 bis zu einem Hoch von 21.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Helmerich & Payne Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HP News
Tagesspanne
20.78 21.27
Jahresspanne
14.65 37.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.88
- Eröffnung
- 21.03
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Tief
- 20.78
- Hoch
- 21.27
- Volumen
- 1.772 K
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- -18.12%
- Jahresänderung
- -29.90%
