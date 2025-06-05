Валюты / HOTH
HOTH: Hoth Therapeutics Inc
1.83 USD 0.01 (0.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOTH за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.68, а максимальная — 1.86.
Следите за динамикой Hoth Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HOTH
- Hoth Therapeutics submits European application for skin toxicity drug
- Hoth Therapeutics adopts AI platform to advance drug development
- Hoth Therapeutics stock soars on positive preclinical data for cancer drug
- EXCLUSIVE: Hoth Therapeutics' Antisense Therapy Demonstrates Efficacy Against KIT-Driven Cancers - Hoth Therapeutics (NASDAQ:HOTH)
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Hoth Therapeutics extends CEO Robb Knie’s contract and grants equity award
- Hoth Therapeutics to expand phase II trial of HT-001 to EU countries
- Hoth Therapeutics partners with VA to test GDNF therapy for obesity
- Silo Pharma Enters into Letter of Intent for JV with Hoth Therapeutics to Develop Obesity Treatment Targeting $16 Billion Global Market<br
- Silo Pharma and Hoth Therapeutics plan joint venture for obesity treatment
- Hoth and Silo form joint venture for VA-licensed obesity treatment
- Hoth Therapeutics stock rises after positive Phase 2a trial results
- Hoth’s skin toxicity treatment shows positive phase 2a results
- Hoth Therapeutics to host KOL Event Spotlighting HT-001, Novel Therapy
- Hoth Therapeutics regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid
- Hoth Therapeutics reports positive preclinical safety data for HT-KIT
- Hoth Therapeutics to Attend 2025 BIO International Convention
- Hoth Therapeutics secures Japanese patent for mast cell disease treatment
- Hoth Therapeutics plans expanded access program for cancer skin toxicity drug
- Hoth Therapeutics advances with HT-001 oncology skin care treatment
Дневной диапазон
1.68 1.86
Годовой диапазон
0.65 3.80
- Предыдущее закрытие
- 1.82
- Open
- 1.84
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.68
- High
- 1.86
- Объем
- 2.387 K
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 42.97%
- 6-месячное изменение
- 86.73%
- Годовое изменение
- 103.33%
