Курс HAKY за сегодня изменился на 3.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.30, а максимальная — 32.45.

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