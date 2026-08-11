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HAKY: Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF
Курс HAKY за сегодня изменился на 3.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.30, а максимальная — 32.45.
Следите за динамикой Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HAKY сегодня?
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) сегодня оценивается на уровне 32.19. Инструмент торгуется в пределах 31.30 - 32.45, вчерашнее закрытие составило 31.15, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAKY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF?
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 32.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.97% и USD. Отслеживайте движения HAKY на графике в реальном времени.
Как купить акции HAKY?
Вы можете купить акции Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) по текущей цене 32.19. Ордера обычно размещаются около 32.19 или 32.49, тогда как 11 и 2.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAKY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HAKY?
Инвестирование в Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 21.81 - 33.76 и текущей цены 32.19. Многие сравнивают 8.20% и 40.78% перед размещением ордеров на 32.19 или 32.49. Изучайте ежедневные изменения цены HAKY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF?
Самая высокая цена Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) за последний год составила 33.76. Акции заметно колебались в пределах 21.81 - 33.76, сравнение с 31.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF?
Самая низкая цена Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) за год составила 21.81. Сравнение с текущими 32.19 и 21.81 - 33.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAKY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HAKY?
В прошлом Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.15 и 28.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.15
- Open
- 31.30
- Bid
- 32.19
- Ask
- 32.49
- Low
- 31.30
- High
- 32.45
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 3.34%
- Месячное изменение
- 8.20%
- 6-месячное изменение
- 40.78%
- Годовое изменение
- 28.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%