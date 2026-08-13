HAKY: Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF
今日HAKY汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点31.91和高点32.18进行交易。
关注Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HAKY股票今天的价格是多少？
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF股票今天的定价为31.93。它在31.91 - 32.18范围内交易，昨天的收盘价为32.19，交易量达到4。HAKY的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF股票是否支付股息？
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF目前的价值为31.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.92%和USD。实时查看图表以跟踪HAKY走势。
如何购买HAKY股票？
您可以以31.93的当前价格购买Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF股票。订单通常设置在31.93或32.23附近，而4和0.06%显示市场活动。立即关注HAKY的实时图表更新。
如何投资HAKY股票？
投资Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF需要考虑年度范围21.81 - 33.76和当前价格31.93。许多人在以31.93或32.23下订单之前，会比较7.33%和。实时查看HAKY价格图表，了解每日变化。
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF的最高价格是33.76。在21.81 - 33.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF的绩效。
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF股票的最低价格是多少？
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF（HAKY）的最低价格为21.81。将其与当前的31.93和21.81 - 33.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAKY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HAKY股票是什么时候拆分的？
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.19和27.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.19
- 开盘价
- 31.91
- 卖价
- 31.93
- 买价
- 32.23
- 最低价
- 31.91
- 最高价
- 32.18
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- 7.33%
- 6个月变化
- 39.65%
- 年变化
- 27.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%