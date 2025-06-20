Валюты / GSBD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GSBD: Goldman Sachs BDC Inc
11.31 USD 0.14 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSBD за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.17, а максимальная — 11.35.
Следите за динамикой Goldman Sachs BDC Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GSBD
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Goldman Sachs BDC: Decent Investment Value For Risk Takers (NYSE:GSBD)
- New Strong Sell Stocks for September 3rd
- Fidus Investment Stock: Executing On The Macro Environment With Precision (NASDAQ:FDUS)
- Goldman Sachs BDC: Stay Away From This Value Trap (NYSE:GSBD)
- Attention High-Yield Investors: More BDC Dividend Cuts Are Likely Coming
- Nothing Beats Kayne Anderson BDC When It Comes To First-Lien Dividend Safety (NYSE:KBDC)
- Goldman Sachs BDC 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GSBD)
- Goldman Sachs BDC Q2 2025 slides: Mixed results amid strategic portfolio shifts
- Goldman Sachs BDC Closed End Fund earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Goldman Sachs BDC (GSBD) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) Meets Q2 Earnings Estimates
- Hercules Capital (HTGC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 1 Company Who Recently Cut Its Dividend By 69%, And 1 Who Could Cut In The Near Future
- Goldman Sachs BDC announces executive changes as Alex Chi resigns as co-CEO
- Goldman Sachs BDC: Huge Discount Doesn't Justify A Buy Rating (NYSE:GSBD)
- Goldman Sachs BDC: Does Its Dividend Yield Make It A Buy? (NYSE:GSBD)
- 2 Quality Stocks For A Big, Beautiful Income Stream
- FS KKR Capital: A Risky Yield, But I Think The Dividend Remains Safe For 2025 (NYSE:FSK)
- 2 New Additions To The BDC World: HBDC And Blue Owl Technology Under The Microscope
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- Goldman Sachs BDC’s Baa3 rating affirmed by Moody’s
Дневной диапазон
11.17 11.35
Годовой диапазон
9.51 13.80
- Предыдущее закрытие
- 11.17
- Open
- 11.24
- Bid
- 11.31
- Ask
- 11.61
- Low
- 11.17
- High
- 11.35
- Объем
- 744
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- -0.53%
- 6-месячное изменение
- -2.25%
- Годовое изменение
- -18.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.