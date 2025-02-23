КотировкиРазделы
Валюты / GNK
GNK: Genco Shipping & Trading Limited New (Marshall Islands)

18.40 USD 0.18 (0.99%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNK за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.94, а максимальная — 18.45.

Следите за динамикой Genco Shipping & Trading Limited New (Marshall Islands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.94 18.45
Годовой диапазон
11.20 19.36
Предыдущее закрытие
18.22
Open
18.22
Bid
18.40
Ask
18.70
Low
17.94
High
18.45
Объем
1.571 K
Дневное изменение
0.99%
Месячное изменение
9.92%
6-месячное изменение
37.11%
Годовое изменение
-3.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.