Валюты / GNK
GNK: Genco Shipping & Trading Limited New (Marshall Islands)
18.40 USD 0.18 (0.99%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNK за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.94, а максимальная — 18.45.
Следите за динамикой Genco Shipping & Trading Limited New (Marshall Islands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GNK
- Teekay Tankers (TNK) Soars 7.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Генеральный директор Genco Shipping Вобенсмит продал акции на сумму $712 тыс.
- Genco shipping CEO Wobensmith sells $712k in shares
- Genco Shipping CCO Christensen sells shares worth $617,686
- Genco Shipping CEO sells $3.5m in stock after option exercise
- Genco Shipping: Drybulk Strength With Attractive Valuation And Rising Dividends (NYSE:GNK)
- Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:GNK)
- Genco Shipping announces board changes and bylaw amendment following chairman resignation
- Genco Shipping Q2 2025 slides: net loss narrows, maintains dividend despite headwinds
- Genco Shipping & Trading (GNK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Genco Shipping Trading earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Genco Shipping: Strong Financial Position And Promising Outlook (NYSE:GNK)
- Analysts Estimate Genco Shipping & Trading (GNK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Safe Bulkers (SB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Genco Shipping & Trading amends and upsizes revolving credit facility to $600 million
- Genco Shipping secures $600 million revolving credit facility
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Genco Shipping stock rises amid tariff strategy
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
- U.S. Dockworkers Reach a New Six-Year Agreement Including Pay Raises & Automation Protection - TipRanks.com
- Genco Shipping Stock: Take Advantage Of The Seasonal Low (NYSE:GNK)
Дневной диапазон
17.94 18.45
Годовой диапазон
11.20 19.36
- Предыдущее закрытие
- 18.22
- Open
- 18.22
- Bid
- 18.40
- Ask
- 18.70
- Low
- 17.94
- High
- 18.45
- Объем
- 1.571 K
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- 9.92%
- 6-месячное изменение
- 37.11%
- Годовое изменение
- -3.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.