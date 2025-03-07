Währungen / GNK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GNK: Genco Shipping & Trading Limited New (Marshall Islands)
18.56 USD 0.25 (1.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNK hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.42 bis zu einem Hoch von 18.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genco Shipping & Trading Limited New (Marshall Islands)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNK News
- Teekay Tankers (TNK) Soars 7.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Genco Shipping: CEO Wobensmith veräußert Aktien im Wert von 712.000 $
- Genco shipping CEO Wobensmith sells $712k in shares
- Genco Shipping: CCO Christensen verkauft Aktien im Wert von 617.686 US-Dollar
- Genco Shipping: CEO verkauft Aktien im Wert von 2,32 Mio. US-Dollar nach Optionsausübung
- Genco Shipping CCO Christensen sells shares worth $617,686
- Genco Shipping CEO sells $3.5m in stock after option exercise
- Genco Shipping: Drybulk Strength With Attractive Valuation And Rising Dividends (NYSE:GNK)
- Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:GNK)
- Genco Shipping announces board changes and bylaw amendment following chairman resignation
- Genco Shipping Q2 2025 slides: net loss narrows, maintains dividend despite headwinds
- Genco Shipping & Trading (GNK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Genco Shipping Trading earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Genco Shipping: Strong Financial Position And Promising Outlook (NYSE:GNK)
- Analysts Estimate Genco Shipping & Trading (GNK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Safe Bulkers (SB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Genco Shipping & Trading amends and upsizes revolving credit facility to $600 million
- Genco Shipping secures $600 million revolving credit facility
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK), Karat Packaging (NASDAQ:KRT)
- Genco Shipping stock rises amid tariff strategy
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
Tagesspanne
18.42 18.79
Jahresspanne
11.20 19.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.81
- Eröffnung
- 18.60
- Bid
- 18.56
- Ask
- 18.86
- Tief
- 18.42
- Hoch
- 18.79
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- 10.87%
- 6-Monatsänderung
- 38.30%
- Jahresänderung
- -2.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K