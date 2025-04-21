Валюты / GMRE
GMRE: Global Medical REIT Inc
7.63 USD 0.03 (0.39%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GMRE за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.62, а максимальная — 7.76.
Следите за динамикой Global Medical REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GMRE
Дневной диапазон
7.62 7.76
Годовой диапазон
6.05 9.94
- Предыдущее закрытие
- 7.66
- Open
- 7.70
- Bid
- 7.63
- Ask
- 7.93
- Low
- 7.62
- High
- 7.76
- Объем
- 773
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 2.42%
- 6-месячное изменение
- -13.10%
- Годовое изменение
- -23.24%
