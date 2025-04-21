КотировкиРазделы
GMRE: Global Medical REIT Inc

7.63 USD 0.03 (0.39%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GMRE за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.62, а максимальная — 7.76.

Следите за динамикой Global Medical REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.62 7.76
Годовой диапазон
6.05 9.94
Предыдущее закрытие
7.66
Open
7.70
Bid
7.63
Ask
7.93
Low
7.62
High
7.76
Объем
773
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
2.42%
6-месячное изменение
-13.10%
Годовое изменение
-23.24%
