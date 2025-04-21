Währungen / GMRE
GMRE: Global Medical REIT Inc
7.64 USD 0.10 (1.29%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GMRE hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.64 bis zu einem Hoch von 7.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Medical REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GMRE News
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Global Medical REIT stock
- Global Medical REIT announces $50 million stock buyback, 1-for-5 split
- Global Medical REIT Q2 2025 slides: rental revenue climbs amid strategic acquisitions
- Global Medical REIT (GMRE) Q2 FFO Meet Estimates
- 2 High-Yield Preferreds For Non-Cyclical Retirement Income
- Sell Alert: 3 REITs That Will Likely Cut Their Dividend
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Generating Option 'Income' In July
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- The Bulls Are Back
- Global Medical REIT Stock: Dividend Cut, CEO Changed, And Likely Undervalued (NYSE:GMRE)
- Global Medical REIT: What's Next After The Dividend Cut (NYSE:GMRE)
- Why REITs Pose A Growing Risk To Retirement Nest Eggs
- Global Medical REIT names new CEO amid operational challenges
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Don't Get Caught: 2 High-Yield Stocks Likely Nearing Dividend Cut
- Global Medical REIT stock maintains rating at Citizens JMP
- Tariffs On, Tariffs Off
- Global Medical REIT Inc. Board Declares 2025 Second Quarter Common and Preferred Dividends
- GMRE stock touches 52-week low at $6.57 amid market challenges
- Top 3 Real Estate Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Global Medical REIT (NYSE:GMRE), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Global Medical REIT holds annual meeting, elects directors
- The State Of REITs: April 2025 Edition
Tagesspanne
7.64 7.77
Jahresspanne
6.05 9.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.74
- Eröffnung
- 7.77
- Bid
- 7.64
- Ask
- 7.94
- Tief
- 7.64
- Hoch
- 7.77
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.29%
- Monatsänderung
- 2.55%
- 6-Monatsänderung
- -12.98%
- Jahresänderung
- -23.14%
