KurseKategorien
Währungen / GMRE
Zurück zum Aktien

GMRE: Global Medical REIT Inc

7.64 USD 0.10 (1.29%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GMRE hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.64 bis zu einem Hoch von 7.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Medical REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GMRE News

Tagesspanne
7.64 7.77
Jahresspanne
6.05 9.94
Vorheriger Schlusskurs
7.74
Eröffnung
7.77
Bid
7.64
Ask
7.94
Tief
7.64
Hoch
7.77
Volumen
17
Tagesänderung
-1.29%
Monatsänderung
2.55%
6-Monatsänderung
-12.98%
Jahresänderung
-23.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K