Валюты / GLDD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GLDD: Great Lakes Dredge & Dock Corporation
12.14 USD 0.09 (0.74%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLDD за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.10, а максимальная — 12.28.
Следите за динамикой Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GLDD
- Is Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Best Growth Stocks to Buy for September 15th
- Best Growth Stocks to Buy for September 12th
- Recent Price Trend in Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) is Your Friend, Here's Why
- Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- GLDD vs. DY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Wall Street Analysts Think Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Could Surge 27.23%: Read This Before Placing a Bet
- Are Investors Undervaluing Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Right Now?
- Best Growth Stocks to Buy for September 10th
- Fluor Boosts Backlog Growth With New CTRIC IV Contract Win
- Here's Why You Should Add EMCOR Stock to Your Portfolio Right Now
- Best Growth Stocks to Buy for September 8th
- Best Growth Stocks to Buy for September 5th
- Best Growth Stocks to Buy for September 4th
- Sterling Bolsters E-Infrastructure With Acquisition of CEC Group
- Here's Why Investors Should Buy Armstrong Stock Right Now
- United Rentals Enhances Digital Platform With AI & AR Features
- Primoris Services Corporation (PRIM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- AECOM Secures Strategic Role in U.K. National Highways Framework
- Is It Worth Investing in Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Based on Wall Street's Bullish Views?
- GLDD or DY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Wall Street Analysts Believe Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Could Rally 25.84%: Here's is How to Trade
- 4 High-Flying Stocks With Rising Cash Flows to Buy Now
- Is Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Stock Undervalued Right Now?
Дневной диапазон
12.10 12.28
Годовой диапазон
7.53 12.89
- Предыдущее закрытие
- 12.23
- Open
- 12.26
- Bid
- 12.14
- Ask
- 12.44
- Low
- 12.10
- High
- 12.28
- Объем
- 636
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 4.84%
- 6-месячное изменение
- 38.90%
- Годовое изменение
- 15.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.