Währungen / GLDD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GLDD: Great Lakes Dredge & Dock Corporation
12.27 USD 0.30 (2.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLDD hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.98 bis zu einem Hoch von 12.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Great Lakes Dredge & Dock Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLDD News
- MasTec, Inc. (MTZ) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Presents at Sidoti Small Cap Conference - Slideshow (NASDAQ:GLDD) 2025-09-18
- Great Lakes Dredge & Dock: Starke Performance und klarer strategischer Fokus
- Great Lakes Dredge & Dock at Small-Cap Virtual Conference: Strong Performance and Strategic Focus
- The Zacks Analyst Blog Highlights Tutor Perini, Everus Construction, EMCOR Group and Great Lakes Dredge & Dock
- Tutor Perini Boosts Backlog With New Contract Win in Arizona
- Best Growth Stocks to Buy for September 17th
- Is Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Best Growth Stocks to Buy for September 15th
- Best Growth Stocks to Buy for September 12th
- Recent Price Trend in Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) is Your Friend, Here's Why
- Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- GLDD vs. DY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Wall Street Analysts Think Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Could Surge 27.23%: Read This Before Placing a Bet
- Are Investors Undervaluing Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Right Now?
- Best Growth Stocks to Buy for September 10th
- Fluor Boosts Backlog Growth With New CTRIC IV Contract Win
- Here's Why You Should Add EMCOR Stock to Your Portfolio Right Now
- Best Growth Stocks to Buy for September 8th
- Best Growth Stocks to Buy for September 5th
- Best Growth Stocks to Buy for September 4th
- Sterling Bolsters E-Infrastructure With Acquisition of CEC Group
- Here's Why Investors Should Buy Armstrong Stock Right Now
- United Rentals Enhances Digital Platform With AI & AR Features
Tagesspanne
11.98 12.52
Jahresspanne
7.53 12.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.97
- Eröffnung
- 12.04
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Tief
- 11.98
- Hoch
- 12.52
- Volumen
- 1.379 K
- Tagesänderung
- 2.51%
- Monatsänderung
- 5.96%
- 6-Monatsänderung
- 40.39%
- Jahresänderung
- 16.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K