GLDD: Great Lakes Dredge & Dock Corporation

12.27 USD 0.30 (2.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLDD hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.98 bis zu einem Hoch von 12.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Great Lakes Dredge & Dock Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLDD News

Tagesspanne
11.98 12.52
Jahresspanne
7.53 12.89
Vorheriger Schlusskurs
11.97
Eröffnung
12.04
Bid
12.27
Ask
12.57
Tief
11.98
Hoch
12.52
Volumen
1.379 K
Tagesänderung
2.51%
Monatsänderung
5.96%
6-Monatsänderung
40.39%
Jahresänderung
16.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K