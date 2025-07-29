Валюты / GIC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GIC: Global Industrial Company
36.88 USD 0.17 (0.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GIC за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.54, а максимальная — 37.40.
Следите за динамикой Global Industrial Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GIC
- Vantage Data Centers secures $1.6 billion investment to expand in Asia-Pacific region
- GIC or GWW: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Global Industrial Company (GIC) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- GIC stock hits 52-week high at 37.93 USD
- Global Industrial Company Reframes Growth Strategy Amid Tariff Pressure (NYSE:GIC)
- Global Industrial Company: Just A Mediocre Play (NYSE:GIC)
- Systemax Inc stock hits 52-week high at 36.57 USD
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 4 Top Stocks
- Has Global Industrial Company (GIC) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- GIC vs. GWW: Which Stock Is the Better Value Option?
- GIC stock hits 52-week high at 35.19 USD
- CNH Q2 Earnings Beat Expectations, Revenues Decline Y/Y
- Global Industrial (GIC) Q2 2025 Earnings Call
- Are Industrial Products Stocks Lagging Global Industrial Company (GIC) This Year?
- GIC or GWW: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Gen AI in Asset Management: Bernstein lists 10 best practices for investors
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- What Makes Global Industrial (GIC) a New Strong Buy Stock
- Global Industrial (GIC) Q2 EPS Jumps 25%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Global Industrial Company (GIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Global Industrial Co Q2 2025 shows earnings beat
Дневной диапазон
36.54 37.40
Годовой диапазон
20.79 38.79
- Предыдущее закрытие
- 37.05
- Open
- 37.38
- Bid
- 36.88
- Ask
- 37.18
- Low
- 36.54
- High
- 37.40
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 64.94%
- Годовое изменение
- 8.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.