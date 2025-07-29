КотировкиРазделы
GIC: Global Industrial Company

36.88 USD 0.17 (0.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GIC за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.54, а максимальная — 37.40.

Следите за динамикой Global Industrial Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
36.54 37.40
Годовой диапазон
20.79 38.79
Предыдущее закрытие
37.05
Open
37.38
Bid
36.88
Ask
37.18
Low
36.54
High
37.40
Объем
92
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
64.94%
Годовое изменение
8.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.