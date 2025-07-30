Währungen / GIC
GIC: Global Industrial Company
36.41 USD 0.11 (0.30%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GIC hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.40 bis zu einem Hoch von 36.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Industrial Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
36.40 36.41
Jahresspanne
20.79 38.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.52
- Eröffnung
- 36.40
- Bid
- 36.41
- Ask
- 36.71
- Tief
- 36.40
- Hoch
- 36.41
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- -1.14%
- 6-Monatsänderung
- 62.84%
- Jahresänderung
- 7.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K