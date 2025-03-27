КотировкиРазделы
GF: New Germany Fund Inc (The)

11.68 USD 0.03 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GF за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.60, а максимальная — 11.72.

Следите за динамикой New Germany Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.60 11.72
Годовой диапазон
7.74 12.47
Предыдущее закрытие
11.71
Open
11.60
Bid
11.68
Ask
11.98
Low
11.60
High
11.72
Объем
13
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
18.94%
Годовое изменение
30.94%
