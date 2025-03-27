Währungen / GF
GF: New Germany Fund Inc (The)
11.68 USD 0.03 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GF hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.60 bis zu einem Hoch von 11.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Germany Fund Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.60 11.72
Jahresspanne
7.74 12.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.71
- Eröffnung
- 11.60
- Bid
- 11.68
- Ask
- 11.98
- Tief
- 11.60
- Hoch
- 11.72
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 1.39%
- 6-Monatsänderung
- 18.94%
- Jahresänderung
- 30.94%
21 September, Sonntag