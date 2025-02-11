Валюты / GAIA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GAIA: Gaia Inc - Class A
6.05 USD 0.12 (1.94%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GAIA за сегодня изменился на -1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.04, а максимальная — 6.17.
Следите за динамикой Gaia Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GAIA
- Gaia Continues To Show Top-Line Growth And Operating Loss Stagnation (GAIA)
- Gaia, Inc. (GAIA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gaiam (GAIA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Gaia Inc earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- AMC Networks (AMCX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Townsquare Media (TSQ) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Gaia: Niche Leadership In A Great Industry But Can't Leverage Growth
- Gaia appoints Kiersten Medvedich as first female CEO
- Gaia Inc at IAccess Alpha: Streaming Growth and Strategic Shifts
- Gaia to Participate in the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Investment Conference 2025 on June 24“25
- Gaia Q1 2025 slides reveal steady growth and ambitious AI-driven roadmap
- Gaia Inc at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Unveiled
- Gaia to Host Visionary Dr. Ibrahim Karim for Live Event on BioGeometry ® ” A Consciousness Technology for the Modern World
- Gaia to Present at Sidoti Virtual Investor Conference June 11-12
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Systematica fund down 19% following market rout
- CuriosityStream: Short-Term Gain Vs. Long-Term Reality In Crowded Streaming Market (CURI)
- Gaia, Inc. (GAIA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Gaia Stock: Rebranding Success But Uncertain Road To Profitability (NASDAQ:GAIA)
- This IBM Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AZZ (NYSE:AZZ), Gaia (NASDAQ:GAIA)
Дневной диапазон
6.04 6.17
Годовой диапазон
2.93 6.49
- Предыдущее закрытие
- 6.17
- Open
- 6.17
- Bid
- 6.05
- Ask
- 6.35
- Low
- 6.04
- High
- 6.17
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -1.94%
- Месячное изменение
- 6.33%
- 6-месячное изменение
- 59.21%
- Годовое изменение
- 22.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.