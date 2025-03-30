КотировкиРазделы
Валюты / FTF
Назад в Рынок акций США

FTF: Franklin Limited Duration Income Trust of Beneficial Interest

6.49 USD 0.02 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTF за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.46, а максимальная — 6.50.

Следите за динамикой Franklin Limited Duration Income Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FTF

Дневной диапазон
6.46 6.50
Годовой диапазон
5.57 6.82
Предыдущее закрытие
6.47
Open
6.48
Bid
6.49
Ask
6.79
Low
6.46
High
6.50
Объем
399
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
0.46%
Годовое изменение
-3.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.