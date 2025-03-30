Валюты / FTF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FTF: Franklin Limited Duration Income Trust of Beneficial Interest
6.49 USD 0.02 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTF за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.46, а максимальная — 6.50.
Следите за динамикой Franklin Limited Duration Income Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FTF
- FTF: Discount Narrows, Making This Fund Even Less Appealing (NYSE:FTF)
- Инвесторы возвращаются в биткоин: приток в BTC-ETF составил $553 млн
- Американский регулятор перенес вынесение решения по заявкам на биржевые фонды со стейкингом
- Новость о партнёрстве Binance и Franklin Templeton подняла цену BNB до $900
- Franklin Limited Duration Income Trust (FTF or the Fund) Announces Notification of Sources of Distributions
- BLW: A Good Option For Debt Exposure If The Price Falls (NYSE:BLW)
- Franklin Limited Duration Income Trust (FTF or the Fund) Announces Distribution
- Franklin Limited Duration Income Trust (FTF or the Fund) Announces Notification of Sources of Distributions
- Saudi Arabia’s PIF strikes multi-billion investment deals with US asset managers
- EVV: This Bond Fund Has More Risks Than One Might Think
Дневной диапазон
6.46 6.50
Годовой диапазон
5.57 6.82
- Предыдущее закрытие
- 6.47
- Open
- 6.48
- Bid
- 6.49
- Ask
- 6.79
- Low
- 6.46
- High
- 6.50
- Объем
- 399
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- 0.46%
- Годовое изменение
- -3.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.