Währungen / FTF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FTF: Franklin Limited Duration Income Trust of Beneficial Interest
6.39 USD 0.01 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTF hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.39 bis zu einem Hoch von 6.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Limited Duration Income Trust of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTF News
- FTF: Discount Narrows, Making This Fund Even Less Appealing (NYSE:FTF)
- Franklin Limited Duration Income Trust (FTF or the Fund) Announces Notification of Sources of Distributions
- BLW: A Good Option For Debt Exposure If The Price Falls (NYSE:BLW)
- Franklin Limited Duration Income Trust (FTF or the Fund) Announces Distribution
- Franklin Limited Duration Income Trust (FTF or the Fund) Announces Notification of Sources of Distributions
- Saudi Arabia’s PIF strikes multi-billion investment deals with US asset managers
- EVV: This Bond Fund Has More Risks Than One Might Think
Tagesspanne
6.39 6.41
Jahresspanne
5.57 6.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.40
- Eröffnung
- 6.40
- Bid
- 6.39
- Ask
- 6.69
- Tief
- 6.39
- Hoch
- 6.41
- Volumen
- 117
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- -0.62%
- 6-Monatsänderung
- -1.08%
- Jahresänderung
- -4.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K