통화 / FTF
FTF: Franklin Limited Duration Income Trust of Beneficial Interest
6.41 USD 0.01 (0.16%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FTF 환율이 오늘 0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.39이고 고가는 6.42이었습니다.
Franklin Limited Duration Income Trust of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.39 6.42
년간 변동
5.57 6.82
- 이전 종가
- 6.40
- 시가
- 6.40
- Bid
- 6.41
- Ask
- 6.71
- 저가
- 6.39
- 고가
- 6.42
- 볼륨
- 189
- 일일 변동
- 0.16%
- 월 변동
- -0.31%
- 6개월 변동
- -0.77%
- 년간 변동율
- -4.33%
20 9월, 토요일