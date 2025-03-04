КотировкиРазделы
FSTR
FSTR: L.B. Foster Company

27.60 USD 0.11 (0.40%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSTR за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.39, а максимальная — 27.89.

Дневной диапазон
27.39 27.89
Годовой диапазон
17.16 29.78
Предыдущее закрытие
27.71
Open
27.70
Bid
27.60
Ask
27.90
Low
27.39
High
27.89
Объем
68
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
8.28%
6-месячное изменение
42.93%
Годовое изменение
36.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.