FSTR: L.B. Foster Company

28.00 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FSTR hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.86 bis zu einem Hoch von 28.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die L.B. Foster Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
27.86 28.22
Jahresspanne
17.16 29.78
Vorheriger Schlusskurs
27.99
Eröffnung
27.89
Bid
28.00
Ask
28.30
Tief
27.86
Hoch
28.22
Volumen
29
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
9.85%
6-Monatsänderung
45.00%
Jahresänderung
38.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K