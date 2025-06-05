Währungen / FSTR
FSTR: L.B. Foster Company
28.00 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSTR hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.86 bis zu einem Hoch von 28.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die L.B. Foster Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.86 28.22
Jahresspanne
17.16 29.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.99
- Eröffnung
- 27.89
- Bid
- 28.00
- Ask
- 28.30
- Tief
- 27.86
- Hoch
- 28.22
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 9.85%
- 6-Monatsänderung
- 45.00%
- Jahresänderung
- 38.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K