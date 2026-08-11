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EVMT: Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF
Курс EVMT за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.76, а максимальная — 17.91.
Следите за динамикой Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVMT сегодня?
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) сегодня оценивается на уровне 17.91. Инструмент торгуется в пределах 17.76 - 17.91, вчерашнее закрытие составило 17.82, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVMT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 17.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.03% и USD. Отслеживайте движения EVMT на графике в реальном времени.
Как купить акции EVMT?
Вы можете купить акции Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) по текущей цене 17.91. Ордера обычно размещаются около 17.91 или 18.21, тогда как 16 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVMT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVMT?
Инвестирование в Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 15.57 - 20.50 и текущей цены 17.91. Многие сравнивают 1.19% и 0.39% перед размещением ордеров на 17.91 или 18.21. Изучайте ежедневные изменения цены EVMT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?
Самая высокая цена Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) за последний год составила 20.50. Акции заметно колебались в пределах 15.57 - 20.50, сравнение с 17.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?
Самая низкая цена Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) за год составила 15.57. Сравнение с текущими 17.91 и 15.57 - 20.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVMT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVMT?
В прошлом Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.82 и 15.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.82
- Open
- 17.81
- Bid
- 17.91
- Ask
- 18.21
- Low
- 17.76
- High
- 17.91
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 0.39%
- Годовое изменение
- 15.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%