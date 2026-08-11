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EVMT: Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

17.91 USD 0.09 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVMT за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.76, а максимальная — 17.91.

Следите за динамикой Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVMT сегодня?

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) сегодня оценивается на уровне 17.91. Инструмент торгуется в пределах 17.76 - 17.91, вчерашнее закрытие составило 17.82, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVMT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 17.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.03% и USD. Отслеживайте движения EVMT на графике в реальном времени.

Как купить акции EVMT?

Вы можете купить акции Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) по текущей цене 17.91. Ордера обычно размещаются около 17.91 или 18.21, тогда как 16 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVMT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVMT?

Инвестирование в Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 15.57 - 20.50 и текущей цены 17.91. Многие сравнивают 1.19% и 0.39% перед размещением ордеров на 17.91 или 18.21. Изучайте ежедневные изменения цены EVMT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?

Самая высокая цена Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) за последний год составила 20.50. Акции заметно колебались в пределах 15.57 - 20.50, сравнение с 17.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?

Самая низкая цена Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) за год составила 15.57. Сравнение с текущими 17.91 и 15.57 - 20.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVMT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVMT?

В прошлом Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.82 и 15.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.76 17.91
Годовой диапазон
15.57 20.50
Предыдущее закрытие
17.82
Open
17.81
Bid
17.91
Ask
18.21
Low
17.76
High
17.91
Объем
16
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
1.19%
6-месячное изменение
0.39%
Годовое изменение
15.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%