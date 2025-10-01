- Aperçu
EVMT: Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF
Le taux de change de EVMT a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.26 et à un maximum de 16.33.
Suivez la dynamique Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EVMT aujourd'hui ?
L'action Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF est cotée à 16.33 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.18%, a clôturé hier à 16.30 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de EVMT présente ces mises à jour.
L'action Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF est actuellement valorisé à 16.33. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVMT.
Comment acheter des actions EVMT ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF au cours actuel de 16.33. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.33 ou de 16.63, le 2 et le 0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVMT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EVMT ?
Investir dans Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.30 - 17.02 et le prix actuel 16.33. Beaucoup comparent 4.88% et 5.02% avant de passer des ordres à 16.33 ou 16.63. Consultez le graphique du cours de EVMT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF l'année dernière était 17.02. Au cours de 14.30 - 17.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) sur l'année a été 14.30. Sa comparaison avec 16.33 et 14.30 - 17.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVMT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EVMT a-t-elle été divisée ?
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.30 et -2.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.30
- Ouverture
- 16.26
- Bid
- 16.33
- Ask
- 16.63
- Plus Bas
- 16.26
- Plus Haut
- 16.33
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- 4.88%
- Changement à 6 Mois
- 5.02%
- Changement Annuel
- -2.22%
