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EVMT: Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

18.04 USD 0.13 (0.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVMT汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点17.99和高点18.04进行交易。

关注Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H1
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常见问题解答

EVMT股票今天的价格是多少？

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为18.04。它在17.99 - 18.04范围内交易，昨天的收盘价为17.91，交易量达到8。EVMT的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF目前的价值为18.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.86%和USD。实时查看图表以跟踪EVMT走势。

如何购买EVMT股票？

您可以以18.04的当前价格购买Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在18.04或18.34附近，而8和0.28%显示市场活动。立即关注EVMT的实时图表更新。

如何投资EVMT股票？

投资Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围15.57 - 20.50和当前价格18.04。许多人在以18.04或18.34下订单之前，会比较1.92%和。实时查看EVMT价格图表，了解每日变化。

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF的最高价格是20.50。在15.57 - 20.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF的绩效。

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF（EVMT）的最低价格为15.57。将其与当前的18.04和15.57 - 20.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVMT股票是什么时候拆分的？

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.91和15.86%中可见。

日范围
17.99 18.04
年范围
15.57 20.50
前一天收盘价
17.91
开盘价
17.99
卖价
18.04
买价
18.34
最低价
17.99
最高价
18.04
交易量
8
日变化
0.73%
月变化
1.92%
6个月变化
1.12%
年变化
15.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%