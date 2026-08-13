EVMT: Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF
今日EVMT汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点17.99和高点18.04进行交易。
关注Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EVMT股票今天的价格是多少？
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为18.04。它在17.99 - 18.04范围内交易，昨天的收盘价为17.91，交易量达到8。EVMT的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF目前的价值为18.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.86%和USD。实时查看图表以跟踪EVMT走势。
如何购买EVMT股票？
您可以以18.04的当前价格购买Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在18.04或18.34附近，而8和0.28%显示市场活动。立即关注EVMT的实时图表更新。
如何投资EVMT股票？
投资Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围15.57 - 20.50和当前价格18.04。许多人在以18.04或18.34下订单之前，会比较1.92%和。实时查看EVMT价格图表，了解每日变化。
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF的最高价格是20.50。在15.57 - 20.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF的绩效。
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF（EVMT）的最低价格为15.57。将其与当前的18.04和15.57 - 20.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVMT股票是什么时候拆分的？
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.91和15.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.91
- 开盘价
- 17.99
- 卖价
- 18.04
- 买价
- 18.34
- 最低价
- 17.99
- 最高价
- 18.04
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- 1.92%
- 6个月变化
- 1.12%
- 年变化
- 15.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%