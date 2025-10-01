- Panoramica
EVMT: Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF
Il tasso di cambio EVMT ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.26 e ad un massimo di 16.33.
Segui le dinamiche di Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EVMT oggi?
Oggi le azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF sono prezzate a 16.33. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 16.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVMT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF pagano dividendi?
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF è attualmente valutato a 16.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVMT.
Come acquistare azioni EVMT?
Puoi acquistare azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF al prezzo attuale di 16.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.33 o 16.63, mentre 2 e 0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVMT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EVMT?
Investire in Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 14.30 - 17.02 e il prezzo attuale 16.33. Molti confrontano 4.88% e 5.02% prima di effettuare ordini su 16.33 o 16.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVMT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF nell'ultimo anno è stato 17.02. All'interno di 14.30 - 17.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) nel corso dell'anno è stato 14.30. Confrontandolo con gli attuali 16.33 e 14.30 - 17.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVMT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVMT?
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.30 e -2.22%.
- Chiusura Precedente
- 16.30
- Apertura
- 16.26
- Bid
- 16.33
- Ask
- 16.63
- Minimo
- 16.26
- Massimo
- 16.33
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 4.88%
- Variazione Semestrale
- 5.02%
- Variazione Annuale
- -2.22%
- Agire
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M