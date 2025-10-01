QuotazioniSezioni
EVMT: Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

16.33 USD 0.03 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVMT ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.26 e ad un massimo di 16.33.

Segui le dinamiche di Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EVMT oggi?

Oggi le azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF sono prezzate a 16.33. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 16.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVMT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF pagano dividendi?

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF è attualmente valutato a 16.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVMT.

Come acquistare azioni EVMT?

Puoi acquistare azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF al prezzo attuale di 16.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.33 o 16.63, mentre 2 e 0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVMT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EVMT?

Investire in Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 14.30 - 17.02 e il prezzo attuale 16.33. Molti confrontano 4.88% e 5.02% prima di effettuare ordini su 16.33 o 16.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVMT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?

Il prezzo massimo di Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF nell'ultimo anno è stato 17.02. All'interno di 14.30 - 17.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF?

Il prezzo più basso di Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) nel corso dell'anno è stato 14.30. Confrontandolo con gli attuali 16.33 e 14.30 - 17.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVMT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVMT?

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.30 e -2.22%.

Intervallo Giornaliero
16.26 16.33
Intervallo Annuale
14.30 17.02
Chiusura Precedente
16.30
Apertura
16.26
Bid
16.33
Ask
16.63
Minimo
16.26
Massimo
16.33
Volume
2
Variazione giornaliera
0.18%
Variazione Mensile
4.88%
Variazione Semestrale
5.02%
Variazione Annuale
-2.22%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M