EMR: Emerson Electric Company

129.04 USD 6.64 (4.89%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMR за сегодня изменился на -4.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.00, а максимальная — 132.87.

Следите за динамикой Emerson Electric Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EMR

Дневной диапазон
128.00 132.87
Годовой диапазон
90.06 150.27
Предыдущее закрытие
135.68
Open
131.94
Bid
129.04
Ask
129.34
Low
128.00
High
132.87
Объем
11.219 K
Дневное изменение
-4.89%
Месячное изменение
-1.22%
6-месячное изменение
18.01%
Годовое изменение
18.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.