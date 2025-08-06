Валюты / EMR
EMR: Emerson Electric Company
129.04 USD 6.64 (4.89%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EMR за сегодня изменился на -4.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.00, а максимальная — 132.87.
Следите за динамикой Emerson Electric Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
128.00 132.87
Годовой диапазон
90.06 150.27
- Предыдущее закрытие
- 135.68
- Open
- 131.94
- Bid
- 129.04
- Ask
- 129.34
- Low
- 128.00
- High
- 132.87
- Объем
- 11.219 K
- Дневное изменение
- -4.89%
- Месячное изменение
- -1.22%
- 6-месячное изменение
- 18.01%
- Годовое изменение
- 18.20%
