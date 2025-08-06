KurseKategorien
Währungen / EMR
Zurück zum Aktien

EMR: Emerson Electric Company

131.91 USD 0.85 (0.65%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMR hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.82 bis zu einem Hoch von 132.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Emerson Electric Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMR News

Tagesspanne
130.82 132.51
Jahresspanne
90.06 150.27
Vorheriger Schlusskurs
131.06
Eröffnung
131.14
Bid
131.91
Ask
132.21
Tief
130.82
Hoch
132.51
Volumen
6.433 K
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
0.97%
6-Monatsänderung
20.63%
Jahresänderung
20.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K