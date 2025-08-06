Währungen / EMR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EMR: Emerson Electric Company
131.91 USD 0.85 (0.65%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EMR hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.82 bis zu einem Hoch von 132.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Emerson Electric Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMR News
- Why Emerson Electric (EMR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Emerson Electric (EMR) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Emerson Electric Co. (EMR) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- Emerson auf JPMorgan-Konferenz: Transformation zum Automatisierungsführer und Ausblick
- Emerson at JPMorgan U.S. All Stars Conference: Strategic Transformation Insights
- Emerson Electric Co. (EMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- Emerson Electric (EMR) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Emerson Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Emerson Electric Co. (EMR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- Investors Heavily Search Emerson Electric Co. (EMR): Here is What You Need to Know
- FieldAI raises $405 million to advance robotics intelligence
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Emerson Electric Can Greatly Benefit From Trade Agreements (NYSE:EMR)
- ENS vs. EMR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Here is What to Know Beyond Why Emerson Electric Co. (EMR) is a Trending Stock
- Emerson stock falls despite BofA Securities reiterating Buy rating
- This HubSpot Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), Emerson Electric (NYSE:EMR)
- Barclays upgrades Emerson stock rating to Equalweight on valuation
- Why Emerson Electric Stock Dropped Today
Tagesspanne
130.82 132.51
Jahresspanne
90.06 150.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 131.06
- Eröffnung
- 131.14
- Bid
- 131.91
- Ask
- 132.21
- Tief
- 130.82
- Hoch
- 132.51
- Volumen
- 6.433 K
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- 20.63%
- Jahresänderung
- 20.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K