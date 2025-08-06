Devises / EMR
EMR: Emerson Electric Company
132.32 USD 0.41 (0.31%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EMR a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.86 et à un maximum de 132.64.
Suivez la dynamique Emerson Electric Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
130.86 132.64
Range Annuel
90.06 150.27
- Clôture Précédente
- 131.91
- Ouverture
- 131.90
- Bid
- 132.32
- Ask
- 132.62
- Plus Bas
- 130.86
- Plus Haut
- 132.64
- Volume
- 4.106 K
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 1.29%
- Changement à 6 Mois
- 21.01%
- Changement Annuel
- 21.21%
20 septembre, samedi