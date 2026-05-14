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EMF: Templeton Emerging Markets Fund
Курс EMF за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.29, а максимальная — 21.99.
Следите за динамикой Templeton Emerging Markets Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMF сегодня?
Templeton Emerging Markets Fund (EMF) сегодня оценивается на уровне 21.71. Инструмент торгуется в пределах 21.29 - 21.99, вчерашнее закрытие составило 21.81, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Templeton Emerging Markets Fund?
Templeton Emerging Markets Fund в настоящее время оценивается в 21.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.08% и USD. Отслеживайте движения EMF на графике в реальном времени.
Как купить акции EMF?
Вы можете купить акции Templeton Emerging Markets Fund (EMF) по текущей цене 21.71. Ордера обычно размещаются около 21.71 или 22.01, тогда как 44 и 1.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMF?
Инвестирование в Templeton Emerging Markets Fund предполагает учет годового диапазона 15.11 - 24.69 и текущей цены 21.71. Многие сравнивают 0.23% и 5.64% перед размещением ордеров на 21.71 или 22.01. Изучайте ежедневные изменения цены EMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Templeton Emerging Markets Fund?
Самая высокая цена Templeton Emerging Markets Fund (EMF) за последний год составила 24.69. Акции заметно колебались в пределах 15.11 - 24.69, сравнение с 21.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Templeton Emerging Markets Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Templeton Emerging Markets Fund?
Самая низкая цена Templeton Emerging Markets Fund (EMF) за год составила 15.11. Сравнение с текущими 21.71 и 15.11 - 24.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMF?
В прошлом Templeton Emerging Markets Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.81 и 39.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.81
- Open
- 21.47
- Bid
- 21.71
- Ask
- 22.01
- Low
- 21.29
- High
- 21.99
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 5.64%
- Годовое изменение
- 39.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%