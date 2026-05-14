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EMF: Templeton Emerging Markets Fund

21.71 USD 0.10 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMF за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.29, а максимальная — 21.99.

Следите за динамикой Templeton Emerging Markets Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMF сегодня?

Templeton Emerging Markets Fund (EMF) сегодня оценивается на уровне 21.71. Инструмент торгуется в пределах 21.29 - 21.99, вчерашнее закрытие составило 21.81, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Templeton Emerging Markets Fund?

Templeton Emerging Markets Fund в настоящее время оценивается в 21.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.08% и USD. Отслеживайте движения EMF на графике в реальном времени.

Как купить акции EMF?

Вы можете купить акции Templeton Emerging Markets Fund (EMF) по текущей цене 21.71. Ордера обычно размещаются около 21.71 или 22.01, тогда как 44 и 1.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMF?

Инвестирование в Templeton Emerging Markets Fund предполагает учет годового диапазона 15.11 - 24.69 и текущей цены 21.71. Многие сравнивают 0.23% и 5.64% перед размещением ордеров на 21.71 или 22.01. Изучайте ежедневные изменения цены EMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Templeton Emerging Markets Fund?

Самая высокая цена Templeton Emerging Markets Fund (EMF) за последний год составила 24.69. Акции заметно колебались в пределах 15.11 - 24.69, сравнение с 21.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Templeton Emerging Markets Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Templeton Emerging Markets Fund?

Самая низкая цена Templeton Emerging Markets Fund (EMF) за год составила 15.11. Сравнение с текущими 21.71 и 15.11 - 24.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMF?

В прошлом Templeton Emerging Markets Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.81 и 39.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.29 21.99
Годовой диапазон
15.11 24.69
Предыдущее закрытие
21.81
Open
21.47
Bid
21.71
Ask
22.01
Low
21.29
High
21.99
Объем
44
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
5.64%
Годовое изменение
39.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%