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EMF: 邓普顿新兴市场基金

21.74 USD 0.03 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMF汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点21.64和高点21.91进行交易。

关注邓普顿新兴市场基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMF新闻

常见问题解答

EMF股票今天的价格是多少？

邓普顿新兴市场基金股票今天的定价为21.74。它在21.64 - 21.91范围内交易，昨天的收盘价为21.71，交易量达到15。EMF的实时价格图表显示了这些更新。

邓普顿新兴市场基金股票是否支付股息？

邓普顿新兴市场基金目前的价值为21.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.27%和USD。实时查看图表以跟踪EMF走势。

如何购买EMF股票？

您可以以21.74的当前价格购买邓普顿新兴市场基金股票。订单通常设置在21.74或22.04附近，而15和-0.28%显示市场活动。立即关注EMF的实时图表更新。

如何投资EMF股票？

投资邓普顿新兴市场基金需要考虑年度范围15.11 - 24.69和当前价格21.74。许多人在以21.74或22.04下订单之前，会比较0.37%和。实时查看EMF价格图表，了解每日变化。

邓普顿新兴市场基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，邓普顿新兴市场基金的最高价格是24.69。在15.11 - 24.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪邓普顿新兴市场基金的绩效。

邓普顿新兴市场基金股票的最低价格是多少？

邓普顿新兴市场基金（EMF）的最低价格为15.11。将其与当前的21.74和15.11 - 24.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMF股票是什么时候拆分的？

邓普顿新兴市场基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.71和39.27%中可见。

日范围
21.64 21.91
年范围
15.11 24.69
前一天收盘价
21.71
开盘价
21.80
卖价
21.74
买价
22.04
最低价
21.64
最高价
21.91
交易量
15
日变化
0.14%
月变化
0.37%
6个月变化
5.79%
年变化
39.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%