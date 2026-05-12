EMF: 邓普顿新兴市场基金
今日EMF汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点21.64和高点21.91进行交易。
关注邓普顿新兴市场基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EMF股票今天的价格是多少？
邓普顿新兴市场基金股票今天的定价为21.74。它在21.64 - 21.91范围内交易，昨天的收盘价为21.71，交易量达到15。EMF的实时价格图表显示了这些更新。
邓普顿新兴市场基金股票是否支付股息？
邓普顿新兴市场基金目前的价值为21.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.27%和USD。实时查看图表以跟踪EMF走势。
如何购买EMF股票？
您可以以21.74的当前价格购买邓普顿新兴市场基金股票。订单通常设置在21.74或22.04附近，而15和-0.28%显示市场活动。立即关注EMF的实时图表更新。
如何投资EMF股票？
投资邓普顿新兴市场基金需要考虑年度范围15.11 - 24.69和当前价格21.74。许多人在以21.74或22.04下订单之前，会比较0.37%和。实时查看EMF价格图表，了解每日变化。
邓普顿新兴市场基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，邓普顿新兴市场基金的最高价格是24.69。在15.11 - 24.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪邓普顿新兴市场基金的绩效。
邓普顿新兴市场基金股票的最低价格是多少？
邓普顿新兴市场基金（EMF）的最低价格为15.11。将其与当前的21.74和15.11 - 24.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMF股票是什么时候拆分的？
邓普顿新兴市场基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.71和39.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.71
- 开盘价
- 21.80
- 卖价
- 21.74
- 买价
- 22.04
- 最低价
- 21.64
- 最高价
- 21.91
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- 5.79%
- 年变化
- 39.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%