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EIM: Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa
Курс EIM за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.65, а максимальная — 9.74.
Следите за динамикой Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EIM сегодня?
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa (EIM) сегодня оценивается на уровне 9.68. Инструмент торгуется в пределах 9.65 - 9.74, вчерашнее закрытие составило 9.72, а торговый объем достиг 206. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EIM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa?
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa в настоящее время оценивается в 9.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.33% и USD. Отслеживайте движения EIM на графике в реальном времени.
Как купить акции EIM?
Вы можете купить акции Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa (EIM) по текущей цене 9.68. Ордера обычно размещаются около 9.68 или 9.98, тогда как 206 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EIM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EIM?
Инвестирование в Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa предполагает учет годового диапазона 9.49 - 10.52 и текущей цены 9.68. Многие сравнивают 0.52% и -3.30% перед размещением ордеров на 9.68 или 9.98. Изучайте ежедневные изменения цены EIM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa?
Самая высокая цена Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa (EIM) за последний год составила 10.52. Акции заметно колебались в пределах 9.49 - 10.52, сравнение с 9.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa?
Самая низкая цена Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa (EIM) за год составила 9.49. Сравнение с текущими 9.68 и 9.49 - 10.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EIM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EIM?
В прошлом Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.72 и -1.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.72
- Open
- 9.74
- Bid
- 9.68
- Ask
- 9.98
- Low
- 9.65
- High
- 9.74
- Объем
- 206
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 0.52%
- 6-месячное изменение
- -3.30%
- Годовое изменение
- -1.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%