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EIM: Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa

9.68 USD 0.04 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EIM за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.65, а максимальная — 9.74.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EIM сегодня?

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa (EIM) сегодня оценивается на уровне 9.68. Инструмент торгуется в пределах 9.65 - 9.74, вчерашнее закрытие составило 9.72, а торговый объем достиг 206. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EIM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa?

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa в настоящее время оценивается в 9.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.33% и USD. Отслеживайте движения EIM на графике в реальном времени.

Как купить акции EIM?

Вы можете купить акции Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa (EIM) по текущей цене 9.68. Ордера обычно размещаются около 9.68 или 9.98, тогда как 206 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EIM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EIM?

Инвестирование в Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa предполагает учет годового диапазона 9.49 - 10.52 и текущей цены 9.68. Многие сравнивают 0.52% и -3.30% перед размещением ордеров на 9.68 или 9.98. Изучайте ежедневные изменения цены EIM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa?

Самая высокая цена Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa (EIM) за последний год составила 10.52. Акции заметно колебались в пределах 9.49 - 10.52, сравнение с 9.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa?

Самая низкая цена Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa (EIM) за год составила 9.49. Сравнение с текущими 9.68 и 9.49 - 10.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EIM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EIM?

В прошлом Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.72 и -1.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.65 9.74
Годовой диапазон
9.49 10.52
Предыдущее закрытие
9.72
Open
9.74
Bid
9.68
Ask
9.98
Low
9.65
High
9.74
Объем
206
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
0.52%
6-месячное изменение
-3.30%
Годовое изменение
-1.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%