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EIM: Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa

9.69 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EIM汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.64和高点9.71进行交易。

关注Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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EIM新闻

常见问题解答

EIM股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票今天的定价为9.69。它在9.64 - 9.71范围内交易，昨天的收盘价为9.68，交易量达到341。EIM的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票是否支付股息？

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa目前的价值为9.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.22%和USD。实时查看图表以跟踪EIM走势。

如何购买EIM股票？

您可以以9.69的当前价格购买Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票。订单通常设置在9.69或9.99附近，而341和-0.10%显示市场活动。立即关注EIM的实时图表更新。

如何投资EIM股票？

投资Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa需要考虑年度范围9.49 - 10.52和当前价格9.69。许多人在以9.69或9.99下订单之前，会比较0.62%和。实时查看EIM价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa的最高价格是10.52。在9.49 - 10.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa的绩效。

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa（EIM）的最低价格为9.49。将其与当前的9.69和9.49 - 10.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EIM股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.68和-1.22%中可见。

日范围
9.64 9.71
年范围
9.49 10.52
前一天收盘价
9.68
开盘价
9.70
卖价
9.69
买价
9.99
最低价
9.64
最高价
9.71
交易量
341
日变化
0.10%
月变化
0.62%
6个月变化
-3.20%
年变化
-1.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%