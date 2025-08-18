EIM股票今天的价格是多少？ Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票今天的定价为9.69。它在9.64 - 9.71范围内交易，昨天的收盘价为9.68，交易量达到341。EIM的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票是否支付股息？ Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa目前的价值为9.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.22%和USD。实时查看图表以跟踪EIM走势。

如何购买EIM股票？ 您可以以9.69的当前价格购买Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票。订单通常设置在9.69或9.99附近，而341和-0.10%显示市场活动。立即关注EIM的实时图表更新。

如何投资EIM股票？ 投资Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa需要考虑年度范围9.49 - 10.52和当前价格9.69。许多人在以9.69或9.99下订单之前，会比较0.62%和。实时查看EIM价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa的最高价格是10.52。在9.49 - 10.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa的绩效。

Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票的最低价格是多少？ Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa（EIM）的最低价格为9.49。将其与当前的9.69和9.49 - 10.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。