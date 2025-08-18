EIM: Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa
今日EIM汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.64和高点9.71进行交易。
关注Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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EIM新闻
常见问题解答
EIM股票今天的价格是多少？
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票今天的定价为9.69。它在9.64 - 9.71范围内交易，昨天的收盘价为9.68，交易量达到341。EIM的实时价格图表显示了这些更新。
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票是否支付股息？
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa目前的价值为9.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.22%和USD。实时查看图表以跟踪EIM走势。
如何购买EIM股票？
您可以以9.69的当前价格购买Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票。订单通常设置在9.69或9.99附近，而341和-0.10%显示市场活动。立即关注EIM的实时图表更新。
如何投资EIM股票？
投资Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa需要考虑年度范围9.49 - 10.52和当前价格9.69。许多人在以9.69或9.99下订单之前，会比较0.62%和。实时查看EIM价格图表，了解每日变化。
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa的最高价格是10.52。在9.49 - 10.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa的绩效。
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa股票的最低价格是多少？
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa（EIM）的最低价格为9.49。将其与当前的9.69和9.49 - 10.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EIM股票是什么时候拆分的？
Eaton Vance Municipal Bond Fund of Beneficial Interest, $.01 pa历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.68和-1.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.68
- 开盘价
- 9.70
- 卖价
- 9.69
- 买价
- 9.99
- 最低价
- 9.64
- 最高价
- 9.71
- 交易量
- 341
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.62%
- 6个月变化
- -3.20%
- 年变化
- -1.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%