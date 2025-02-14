Валюты / EGAN
EGAN: eGain Corporation
8.92 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EGAN за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.55, а максимальная — 9.02.
Следите за динамикой eGain Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EGAN
- eGain Turns The Corner With Generative AI Tailwinds (NASDAQ:EGAN)
- Is eGain (EGAN) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- eGain Corporation (EGAN) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- eGain appoints John Copeland as new VP of Marketing
- eGain Q4 Revenue Up With JPMorgan Win
- EGain Corporation (EGAN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- eGain earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- eGain Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EGAN)
- eGain Q4 2025 slides: AI Knowledge pivot drives revenue growth after challenging year
- eGain (EGAN) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- eGain increases stock repurchase program by $20 million to $60 million
- eGain reports Q4 profit surge on tax benefit, expands buyback program
- PagerDuty (PD) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Snowflake Inc. (SNOW) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- eGain issues warrant to JPMC Strategic Investments for 500,000 shares
- Exro Technologies Inc. (EXROF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- AvePoint, Inc. (AVPT) Meets Q2 Earnings Estimates
- Why AI Projects Fail: Groundbreaking Survey Uncovers Crisis of Trust in Underlying Content
- eGain Announces Third Quarter 2025 Financial Results
- eGain Q3 FY25 slides: AI Knowledge growth amid overall revenue decline
- eGain earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- eGain Q2: Expecting Strong Momentum In AI Knowledge Management To Continue (NASDAQ:EGAN)
- eGain Corporation (EGAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.55 9.02
Годовой диапазон
4.34 9.02
- Предыдущее закрытие
- 8.93
- Open
- 8.92
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Low
- 8.55
- High
- 9.02
- Объем
- 201
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 45.75%
- 6-месячное изменение
- 83.92%
- Годовое изменение
- 74.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.