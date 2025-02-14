货币 / EGAN
EGAN: eGain Corporation
8.98 USD 0.06 (0.67%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EGAN汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点8.82和高点9.05进行交易。
关注eGain Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGAN新闻
- eGain Turns The Corner With Generative AI Tailwinds (NASDAQ:EGAN)
- Is eGain (EGAN) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- eGain Corporation (EGAN) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- eGain appoints John Copeland as new VP of Marketing
- eGain Q4 Revenue Up With JPMorgan Win
- EGain Corporation (EGAN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- eGain earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- eGain Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EGAN)
- eGain Q4 2025 slides: AI Knowledge pivot drives revenue growth after challenging year
- eGain (EGAN) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- eGain increases stock repurchase program by $20 million to $60 million
- eGain reports Q4 profit surge on tax benefit, expands buyback program
- PagerDuty (PD) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Snowflake Inc. (SNOW) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- eGain issues warrant to JPMC Strategic Investments for 500,000 shares
- Exro Technologies Inc. (EXROF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- AvePoint, Inc. (AVPT) Meets Q2 Earnings Estimates
- Why AI Projects Fail: Groundbreaking Survey Uncovers Crisis of Trust in Underlying Content
- eGain Announces Third Quarter 2025 Financial Results
- eGain Q3 FY25 slides: AI Knowledge growth amid overall revenue decline
- eGain earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- eGain Q2: Expecting Strong Momentum In AI Knowledge Management To Continue (NASDAQ:EGAN)
- eGain Corporation (EGAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
8.82 9.05
年范围
4.34 9.05
- 前一天收盘价
- 8.92
- 开盘价
- 8.98
- 卖价
- 8.98
- 买价
- 9.28
- 最低价
- 8.82
- 最高价
- 9.05
- 交易量
- 140
- 日变化
- 0.67%
- 月变化
- 46.73%
- 6个月变化
- 85.15%
- 年变化
- 75.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值