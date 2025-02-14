Währungen / EGAN
EGAN: eGain Corporation
8.94 USD 0.07 (0.78%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EGAN hat sich für heute um -0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.88 bis zu einem Hoch von 9.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die eGain Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.88 9.25
Jahresspanne
4.34 9.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.01
- Eröffnung
- 9.01
- Bid
- 8.94
- Ask
- 9.24
- Tief
- 8.88
- Hoch
- 9.25
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- -0.78%
- Monatsänderung
- 46.08%
- 6-Monatsänderung
- 84.33%
- Jahresänderung
- 74.61%
