KurseKategorien
Währungen / EGAN
EGAN: eGain Corporation

8.94 USD 0.07 (0.78%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EGAN hat sich für heute um -0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.88 bis zu einem Hoch von 9.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die eGain Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
8.88 9.25
Jahresspanne
4.34 9.25
Vorheriger Schlusskurs
9.01
Eröffnung
9.01
Bid
8.94
Ask
9.24
Tief
8.88
Hoch
9.25
Volumen
130
Tagesänderung
-0.78%
Monatsänderung
46.08%
6-Monatsänderung
84.33%
Jahresänderung
74.61%
