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EASY: Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF

27.47 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EASY за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.42, а максимальная — 27.49.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EASY сегодня?

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) сегодня оценивается на уровне 27.47. Инструмент торгуется в пределах 27.42 - 27.49, вчерашнее закрытие составило 27.50, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EASY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF в настоящее время оценивается в 27.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.62% и USD. Отслеживайте движения EASY на графике в реальном времени.

Как купить акции EASY?

Вы можете купить акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) по текущей цене 27.47. Ордера обычно размещаются около 27.47 или 27.77, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EASY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EASY?

Инвестирование в Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.07 - 28.21 и текущей цены 27.47. Многие сравнивают 1.22% и -2.43% перед размещением ордеров на 27.47 или 27.77. Изучайте ежедневные изменения цены EASY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?

Самая высокая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) за последний год составила 28.21. Акции заметно колебались в пределах 25.07 - 28.21, сравнение с 27.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?

Самая низкая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) за год составила 25.07. Сравнение с текущими 27.47 и 25.07 - 28.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EASY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EASY?

В прошлом Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.50 и 8.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.42 27.49
Годовой диапазон
25.07 28.21
Предыдущее закрытие
27.50
Open
27.47
Bid
27.47
Ask
27.77
Low
27.42
High
27.49
Объем
10
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
-2.43%
Годовое изменение
8.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%