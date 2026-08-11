- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EASY: Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Курс EASY за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.42, а максимальная — 27.49.
Следите за динамикой Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для EASY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EASY сегодня?
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) сегодня оценивается на уровне 27.47. Инструмент торгуется в пределах 27.42 - 27.49, вчерашнее закрытие составило 27.50, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EASY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF в настоящее время оценивается в 27.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.62% и USD. Отслеживайте движения EASY на графике в реальном времени.
Как купить акции EASY?
Вы можете купить акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) по текущей цене 27.47. Ордера обычно размещаются около 27.47 или 27.77, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EASY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EASY?
Инвестирование в Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.07 - 28.21 и текущей цены 27.47. Многие сравнивают 1.22% и -2.43% перед размещением ордеров на 27.47 или 27.77. Изучайте ежедневные изменения цены EASY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?
Самая высокая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) за последний год составила 28.21. Акции заметно колебались в пределах 25.07 - 28.21, сравнение с 27.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?
Самая низкая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) за год составила 25.07. Сравнение с текущими 27.47 и 25.07 - 28.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EASY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EASY?
В прошлом Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.50 и 8.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.50
- Open
- 27.47
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Low
- 27.42
- High
- 27.49
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- -2.43%
- Годовое изменение
- 8.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%