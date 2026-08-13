EASY: Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
今日EASY汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点27.52和高点27.52进行交易。
关注Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EASY交易应用程序
常见问题解答
EASY股票今天的价格是多少？
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票今天的定价为27.52。它在27.52 - 27.52范围内交易，昨天的收盘价为27.47，交易量达到1。EASY的实时价格图表显示了这些更新。
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票是否支付股息？
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF目前的价值为27.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.82%和USD。实时查看图表以跟踪EASY走势。
如何购买EASY股票？
您可以以27.52的当前价格购买Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票。订单通常设置在27.52或27.82附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EASY的实时图表更新。
如何投资EASY股票？
投资Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF需要考虑年度范围25.07 - 28.21和当前价格27.52。许多人在以27.52或27.82下订单之前，会比较1.40%和。实时查看EASY价格图表，了解每日变化。
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF的最高价格是28.21。在25.07 - 28.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF的绩效。
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票的最低价格是多少？
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF（EASY）的最低价格为25.07。将其与当前的27.52和25.07 - 28.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EASY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EASY股票是什么时候拆分的？
Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.47和8.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.47
- 开盘价
- 27.52
- 卖价
- 27.52
- 买价
- 27.82
- 最低价
- 27.52
- 最高价
- 27.52
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 1.40%
- 6个月变化
- -2.26%
- 年变化
- 8.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%