报价部分
货币 / EASY
回到股票

EASY: Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF

27.52 USD 0.05 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EASY汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点27.52和高点27.52进行交易。

关注Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EASY交易应用程序

EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Einstein de Wall Street
Andres Daniel Pabon Perez
5 (2)
指标
Who is he?: Peter Tuchman, a stock trader on the NYSE. Why is he famous?: He's known as the "Einstein of Wall Street" because of his physical resemblance to the famous trader and his hairstyle. He's frequently photographed by the media, earning him the nickname "the most photographed trader on Wall Street." His image is often used to illustrate market volatility. Career history: He started in 1985 as a telegraph operator and has held various positions before becoming a stockbroker. AND THIS I
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
指标
Daily Support and Resistance Levels 是一款专业指标，基于经典枢轴点方法自动计算并显示日内交易关键价格水平。 主要功能： 自动计算枢轴点(PP) 三个阻力位(R1, R2, R3) 三个支撑位(S1, S2, S3) 显示前一天高点/低点 实时信息面板 市场趋势方向(多头/空头)提示 显示与最近价格水平的距离 完全自定义颜色与样式 每日自动更新 支持所有周期 计算方法：基于昨日最高价、最低价、收盘价的经典枢轴点算法。 交易用途： 支撑/阻力反弹交易 突破策略 区间震荡交易 市场方向判断 盈利目标设置 使用方法： 将指标加载到图表 自动生成水平线 价格 > PP = 多头倾向 价格 < PP = 空头倾向 S1-S3 = 支撑区域 R1-R3 = 阻力区域 自定义设置： 枢轴点/支撑/阻力颜色 线条宽度与样式 显示/隐藏价格标签 显示/隐藏信息面板 面板位置与字体大小 显示/隐藏前日高低点 优点： 专业界面 无重绘 资源占用低 支持所有经纪商 适合剥头皮与日内交易 免费用于展示我的MQL5能力 如果喜欢，请留下评价。
FREE
Clean Chart Nice View Erase All Objects
Gerald Birkner
实用工具
SIMPLE AND QUICK CHART CLEANUP SCRIPT - FREE FOR ALL - EASY TO DRAG AND DROP ONTO THE CHART - A MUST HAVE IN MY EYES Everybody loves to draw on a chart! But cleaning is nobodies favor. Most of the time it will be faster to dump all and redraw the important part. Repetition makes you good! ALWAYS think about that! KEEP IT GROWING, ;-) I wish you a good day, Traders! If you need something, send me a message. Best wishes to you from Vienna!
FREE
SMC Order Blocks FVG Indicator
Kirill Kirillov
指标
SMC Order Blocks + FVG — Professional Smart Money Concept Indicator Unlock institutional trading insights with this professional-grade Smart Money Concept indicator. Automatically detect Order Blocks and Fair Value Gaps used by banks and hedge funds. KEY FEATURES: ORDER BLOCKS DETECTION • Automatic bullish and bearish Order Block identification • Based on price action and impulse strength analysis • Real-time mitigation tracking • Customizable imp
AcurateTrendPromax
Abraham Apotierioluwa Apesinola
专家
# **AcurateTrendProMax 3.22**   ### *The Ultimate Multi-Timeframe Trend Trading EA* --- ## ** PROFESSIONAL TREND TRADING, PERFECTED** Experience the future of automated trading with **AcurateTrendProMax** – the sophisticated EA that combines multi-timeframe trend analysis with institutional-grade risk management. Whether you're trading forex, crypto, metals, or indices, this powerful system adapts to any market condition. --- ## ** CORE FEATURES** ### ** Multi-Timeframe Trend Analysi
Orderblock Precision BuySell Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
指标
N/B: All our product purchase comes with our free ‘’DAILY   SCALPER EA’’ -   bit.ly/4qlFLNh Whatsapp Developer for yours after successful purchase ORDERBLOCK PRECISION BUYSELL SCANNER INDICATOR The Ultimate Institutional-Grade Trading Tool That Reveals What Professional Traders See ---   WHY THIS IS THE MOST POWERFUL TOOL YOU'LL EVER OWN FORGET about complicated indicators that give mixed signals. STOP wasting hours analyzing charts manually. ELIMINATE the guesswork from your trading dec
Smart Sessions OHLC
Jam Irshad Habib
指标
OHLC & Smart Sessions "Professional Market Structure Tool: Combine Daily OHLC Levels with Real-Time Session Analysis" DESCRIPTION Professional trading indicator that combines Previous Day OHLC analysis with intelligent trading session tracking. Identifies key market structure levels, session highs/lows, and provides multi-channel alerts for precise trading decisions.  FULL DESCRIPTION   TRANSFORM YOUR TRADING WITH INSTITUTIONAL-GRADE ANALYSIS Are you tired of manually drawing daily level

常见问题解答

EASY股票今天的价格是多少？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票今天的定价为27.52。它在27.52 - 27.52范围内交易，昨天的收盘价为27.47，交易量达到1。EASY的实时价格图表显示了这些更新。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票是否支付股息？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF目前的价值为27.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.82%和USD。实时查看图表以跟踪EASY走势。

如何购买EASY股票？

您可以以27.52的当前价格购买Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票。订单通常设置在27.52或27.82附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EASY的实时图表更新。

如何投资EASY股票？

投资Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF需要考虑年度范围25.07 - 28.21和当前价格27.52。许多人在以27.52或27.82下订单之前，会比较1.40%和。实时查看EASY价格图表，了解每日变化。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF的最高价格是28.21。在25.07 - 28.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF的绩效。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF股票的最低价格是多少？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF（EASY）的最低价格为25.07。将其与当前的27.52和25.07 - 28.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EASY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EASY股票是什么时候拆分的？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Defensive Dividend Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.47和8.82%中可见。

日范围
27.52 27.52
年范围
25.07 28.21
前一天收盘价
27.47
开盘价
27.52
卖价
27.52
买价
27.82
最低价
27.52
最高价
27.52
交易量
1
日变化
0.18%
月变化
1.40%
6个月变化
-2.26%
年变化
8.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%